Venus Williams verliest onder toeziend oog van zus Serena in Rosmalen

Wat leeftijdsverschil betreft, zijn er niet veel partijen met een groter aantal jaren mogelijk. Naef is nog altijd 17 lentes jong, terwijl Williams 42 jaar is. Met die ervaring op zak had ze aanvankelijk weinig problemen met haar tegenstander, ondanks dat het haar eerste wedstrijd in vijf maanden tijd was. De met een wildcard toegelaten Amerikaanse serveerde solide en sloeg op de momenten dat Naef zwaktes toonde toe.

Nadat Williams ook in de tweede set een break had geforceerd, slaagde Naef er voor het eerst in wat terug te doen. Williams had het daarna een periode lastig en ze verloor uiteindelijk ook de tiebreak. Daarna ging het snel. Naef dwong onmiddellijk een break af en sprokkelde vervolgens snel haar games binnen.

Pattinama-Kerkhove na één duel klaar in Rosmalen

Lesley Pattinama-Kerkhove is in de eerste ronde van het grastoernooi van Rosmalen uitgeschakeld. De enige Nederlandse deelnemer in het vrouwenenkelspel moest met 6-1 6-4 haar meerdere erkennen in de Australische Kimberly Birrell, de mondiale nummer 117.

De 31-jarige Pattinama-Kerkhove stond in de tweede set met 4-3 voor, maar verloor de laatste drie games, die allemaal lang duurden. Birrell benutte na anderhalf uur pas haar vierde wedstrijdpunt.

Pattinama-Kerkhove is de nummer 203 van de wereld. Ze kreeg op het laatste moment een wildcard van de organisatie, onder meer vanwege de afmelding van de Oekraïense Elina Svitolina.

De Nederlandse doet over twee weken mee aan de kwalificaties van Wimbledon. Vorig jaar haalde ze er de tweede ronde. Ze dwong de Poolse Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld, toen tot drie sets.

Arantxa Rus, de beste tennisster van Nederland, doet niet mee in Rosmalen. Ze gaf er de voorkeur aan langer op gravel te spelen.

Schuurs uit dubbelspeltoernooi na terugtrekking partner Mertens

Demi Schuurs heeft zich met haar tennispartner Elise Mertens teruggetrokken uit het vrouwendubbelspeltoernooi van Rosmalen. De Belgische Mertens heeft last van een rugblessure en komt niet meer in actie.

Schuurs (29) en Mertens (27) waren als eerste geplaatst in het dubbelspel. Ze hadden maandag hun eerste wedstrijd met 6-2 6-2 gewonnen.

Schuurs en Mertens wonnen het toernooi in 2018.