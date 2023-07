Cody Gakpo draagt met treffer bij aan oefenzege van Liverpool

Gakpo speelde alleen mee in de tweede helft. Virgil van Dijk werd in de rust gewisseld bij Liverpool. Karlsruhe had Liverpool uitgenodigd voor de opening van het vernieuwde Wildparkstadion.

Bekijk hier het doelpunt van Gakpo.

Evenwicht bij AZ-Norwich

Het oefenduel tussen AZ en Norwich City heeft geen winnaar opgeleverd. De ontmoeting eindigde in een gelijkspel (1-1). Ruben van Bommel scoorde voor AZ. Ashley Barnes opende de score voor de bezoekers in Dirkshorn.

AZ speelde zonder Tijjani Reijnders en Milos Kerkez. Reijnders zette woensdag zijn handtekening onder een vijfjarig contract bij AC Milan. Kerkez staat in de belangstelling van Bournemouth. Tim Krul verdedigde in de tweede helft het doel van Norwich City, dat op het tweede niveau van Engeland uitkomt. Krul kwam in het verleden ook uit voor AZ.

AZ opende de voorbereiding met een gelijkspel tegen Sjachtar Donetsk (3-3) en was vervolgens te sterk voor Standard Luik (4-3) en Lech Poznan (4-0). De club uit Alkmaar oefent de komende weken nog tegen Club Brugge, Southampton en Bologna.