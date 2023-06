EK-kwalificatie: Schotland deelt Haaland & co flinke dreun uit

Met de zege komt Schotland op 9 punten uit drie wedstrijden. Noorwegen moet vrezen met slechts 1 punt uit drie wedstrijden. Groepsgenoot Spanje, dat zondag de finale van de Nations League speelt tegen Kroatië, heeft 3 punten uit twee wedstrijden.

Hoge verwachtingen

Zonder de geblesseerde Haaland had Noorwegen eerder in de kwalificatiereeks verloren van Spanje (3-0) en gelijkgespeeld (1-1) tegen Georgië. Een week na het vervolmaken van de treble met de winst in de Champions League waren de verwachtingen bij de Noorse supporters hooggespannen na de terugkeer van de trefzekere aanvaller.

De fans van de thuisploeg, die ook speelde met oud-Eredivisie-spelers Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes en Alexander Sørloth, moesten echter geduld hebben tot de 61e minuut. Haaland verdiende een strafschop en benutte het buitenkansje zelf: 1-0.

Tekst gaat verder onder de video

Schotland bewaarde echter zijn beste voetbal voor de laatste drie minuten. In de 87e minuut profiteerde Lyndon Dykes handig van een fout van Leo Østigard, 1-1. Twee minuten later zette Kenny McLean de wedstrijd compleet op zijn kop. Na een fraaie aanval legde Dykes de bal klaar voor de invaller, die koelbloedig de 2-1 in de hoek mikte.

Groep G: AZ-speler Kerkez verspeelt met Hongarije punten in EK-kwalificatie

AZ-speler Milos Kerkez heeft met Hongarije 2 punten laten liggen in de kwalificatie voor het Europees kampioenschap voetbal van volgend jaar in Duitsland. Het elftal van bondscoach Marco Rossi kwam in Podgorica niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Montenegro.

Kerkez, die bij AZ de vaste linksback is, deed de hele wedstrijd mee. Hongarije was de kwalificatie eind maart begonnen met een overtuigende zege op Bulgarije (3-0) en staat nu voorlopig op de tweede plaats met 4 punten. Servië leidt in groep G met 6 punten uit twee wedstrijden. Montenegro is de nummer 3 met 4 punten uit drie duels. De eerste twee landen plaatsen zich voor het EK.

Bulgarije flink in problemen

Bulgarije heeft in diezelfde groep ook de derde wedstrijd in de kwalificatie voor het Europees kampioenschap van volgend jaar in Duitsland niet kunnen winnen. Het elftal van bondscoach Mladen Krstajic speelde gelijk bij Litouwen: 1-1.

Bulgarije speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer. Edvinas Girdvainis zette Litouwen na een kwartier spelen op voorsprong. Kort daarna moest verdediger Justas Lasickas met een rode kaart van het veld af. Martin Petkov bracht Bulgarije in de 27e minuut langszij, maar een groot overwicht leverde daarna geen winnende treffer meer op.

Dolepuntenmaker Martin Petkov komt met Bulgarije niet langs Litouwen. Ⓒ ANP/HH

Bulgarije verloor de eerste twee EK-kwalificatiewedstrijden van Montenegro (0-1) en Hongarije (3-0) en staat na drie duels met 1 punt onderaan in groep G. De Bulgaren deden in 2004 voor het laatst mee aan een eindtoernooi.