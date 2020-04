Luckassen: ’Ik heb het wel gezien bij PSV’

,,Het is onzeker wat het gaat worden. Mijn contract bij PSV loopt nog twee jaar door. Ik houd voor mezelf alle opties open, behalve teruggaan naar PSV. Dat is voor mij geen optie meer”, aldus Luckassen.

„Ik heb het daar twee keer geprobeerd en dat is niets geworden. Ik voel me bij PSV niet thuis en ik heb het daar wel gezien. Mijn zaakwaarnemers Mino Raiola en José Fortes Rodriguez proberen een oplossing te vinden. De huidige situatie maakt ook dat niet gemakkelijker, maar ze zijn er wel mee bezig. Ik ben benieuwd wat het gaat opleveren en hoelang het voetbal stil zal liggen. Het kan zomaar een paar maanden duren, ben ik bang.”

Derrick Luckassen speelde begin dit seizoen nog mee bij PSV tijdens het duel om de Johan Cruijff Schaal met Ajax. Ⓒ Hollandse Hoogte

De 24-jarige Luckassen werd in de zomer van 2017 voor een bedrag van naar verluidt vijf miljoen euro door PSV overgenomen van AZ. In Brabant was hij echter zelden een vaste waarde.

Na eerder te zijn verhuurd aan Hertha BSC toog de rechtspoot dit seizoen naar België. Met Anderlecht kende Luckassen een slechte start van de competitie, maar inmiddels had Paars-Wit de weg naar boven weer ingeslagen en was het opgeklommen tot de achtste plaats.

