Kjeld Nuis test positief op coronavirus

De hele ploeg en begeleiding waren voor vertrek naar de schaatsbaan in Zuid-Duitsland getest op het virus. Alle uitslagen waren toen negatief.

Omdat hij lichte klachten had, is Nuis afgelopen dinsdag opnieuw getest. Conform de protocollen van NOC*NSF is hij sindsdien in afzondering geweest. De tweevoudig olympisch kampioen verbleef de afgelopen dagen op zijn eigen hotelkamer in Inzell.

Verbazing

Donderdagochtend bleek Nuis positief te zijn op het coronavirus. „Ik had lichte griepverschijnselen, maar was niet echt ziek. Ik ben best verbaasd over de uitslag. Ik ben vrijdag voordat we vertrokken nog getest op corona en was negatief zoals het hele team”, aldus Nuis.

De rest van het team van trainer Gerard van Velde heeft zich na het bekend worden teruggetrokken in het hotel in Inzell. Schaatsers en leden van begeleidersstaf blijven daar voorlopig in quarantaine zoals de protocollen voorschrijven. De KNSB is ingelicht en het wachten is nu op nadere instructies van de GGD Duitsland.

Ver-van-je-bed-show

Eerder deze week werden twee schaatsers van het Duitse team positief getest in Inzell. Daarop zei Nuis nog: „Dit is wel serieus spannend. Het was voor ons lange tijd een ver-van-je-bed-show, maar nu komt het ineens erg dichtbij. Heel bizar.”