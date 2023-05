Feyenoord houdt Slot met opgewaardeerd contract uit klauwen Tottenham

Feyenoord heeft voet bij stuk gehouden in de hele transfersoap rond zijn hoofdtrainer. Voor directeur Dennis te Kloese was er maar één doel en dat was Slot aan boord houden. Voor de groei van het elftal, voor de ontwikkeling van individuele spelers en voor de verdere opwaardering van Feyenoord als club.

Want in recordtijd heeft Feyenoord de afgelopen twee seizoenen een inhaalslag gemaakt. De selectie is tientallen miljoenen meer waard, De Kuip is elke week stijf uitverkocht, de club is terug op het hoogste Europese niveau en er zijn recordbedragen opgehaald op de transfermarkt. Dat record zou deze zomer ook weer kunnen worden gehaald als Orkun Kökcü voor een groot bedrag naar een buitenlandse topclub verhuist.

Zomer 2024

De naam van Slot is in Engeland ondanks alles ook bekend nu en de kans is groot dat hij over een jaar alsnog de stap naar de Premier League zal maken. Maar dat betekent wel dat Feyenoord een jaar de tijd heeft om in alle rust een nieuwe trainer te vinden en beter te onderzoeken wie het meest geschikt is om in de stijl van de huidige coach door te werken.

Als Tottenham Hotspur de zaak wel had doorgezet en een bedrag van 20 miljoen euro op tafel had gelegd, zou Feyenoord na Red Bull Leipzig, dat 25 miljoen euro van Bayern München kreeg voor Julian Nagelsmann, de club zijn met de grootste afkoopsom voor een hoofdtrainer.

Interessant is wel dat voor buitenlandse clubs de lat bij Feyenoord hoger is gelegd. Niet alleen voor de trainer maar ook voor spelers. Voorwaarde is nu wel dat de club in de Champions League een goed figuur gaat slaan. Als Slot erin slaagt daar een fraai project van te maken, zijn alle besprekingen en de opwaardering van zijn contract niet voor niks geweest.

Transferbesprekingen zijn er nooit geweest

Via zijn zaakwaarneemster Rafaela Pimenta kwam deze donderdagochtend een statement met quotes van de trainer, waarin wordt gesteld dat er geen transferbesprekingen rond Slot zijn geweest. „Er lopen geen transferbesprekingen en die zijn er ook niet geweest. En de bespreking van gisteren ging uitsluitend over een eventuele verlenging van het contract”, aldus Slot. „Ik heb behoord over de interesse van andere clubs in mij, ik ben dankbaar voor de waardering die daaruit spreekt.”

In Londen kijkt men anders tegen de zaak aan. Bij Tottenham was in het weekeinde al het ’ja-woord’, op de vraag of hij met enkele assistenten naar de Premier League-club wilde komen, binnengekomen.

Voor de aanhang van Feyenoord is er slechts één ding dat telt: de kampioenenmaker blijft en iedereen kijkt uit naar een derde seizoen vol aanvallend voetbal en het verdedigen van de landstitel.