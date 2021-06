Live Tour de France: Ide Schelling pakt kostbaar punt voor bolletjestrui

Volg de tweede etappe van de Tour de France, die om 13.20 uur is begonnen, hier op de voet.

Etappe 2: Perros Guirec-Mûr de Bretagne 183,5 km

,,Er is een kans dat deze finale een ander verloop heeft dan die van de eerste etappe. Hier is het nog wat zwaarder dan in de rit naar Landerneau, want ze moeten eerst een keer de Mûr-de-Bretagne over, om er daarna bovenop te finishen. Het zou kunnen dat de klassementsrenners zich hier veel meer profileren, dat hebben we eerder gezien in 2011.

Mathieu van der Poel voor de start van de tweede etappe. Ⓒ EPA

De latere Tour-winnaar Cadel Evans kwam toen als eerste boven, met Alberto Contador achter hem als tweede. Roglic liet zaterdag met een derde plaats zien dat hij dit goed aankan, al is het wel de vraag hoe hij zich nu voelt, want ook hij raakte betrokken bij die eerste zware valpartij. Dat zal voor meerdere renners gelden, want de ernst van de blessures wordt pas echt in de dagen daarna merkbaar. Wilco Kelderman en Bauke Mollema reden ook sterk omhoog, dus ik ben zeer benieuwd wat zij kunnen.”

Erik Breukink verwacht zondag een andere Mathieu van der Poel te zien. Ⓒ HH/ANP

,,Ik verwacht toch dat we dezelfde mannen als zaterdag aan het front gaan zien, want zelfs in een zware finale moeten de klassiekerspecialisten dat aankunnen. Alaphilippe was in Landerneau bijzonder sterk. En hoewel hij zelf zegt dat deze aankomst hem minder goed ligt, werd hij in 2018 vierde. Gezien zijn vorm kan het zomaar zijn dat hij weer toeslaat. Wat Mathieu van der Poel betreft, denk ik dat hij op deze aankomst wél meespeelt om de zege.”

Het profiel van de tweede etappe. Ⓒ Le Tour

„Deze slotklim begint eveneens vrij steil en vlakt daarna af, maar is wel een kilometer korter dan die van zaterdag. Daarbij komt dat Van der Poel aan de voet van Landerneau te ver van achteren zat. Het kostte hem te veel energie om aan het front te komen en toen hij er zat, ging Alaphilippe er vandoor. Daardoor was Van der Poel gezien en leek het voor hem alsof hij de benen niet had. Als hij nu meteen van voren zit, gaan we een andere Van der Poel zien. Ook in deze rit zal het nerveus zijn met smalle wegen en publiek langs de kant, dus opnieuw is het oppassen voor valpartijen.”