Uitslag en klassement: Mathieu van der Poel in voetsporen vader na onvoorstelbare actie

Tour de France

Mathieu van der Poel in tranen na heroïsche zege: ’Ik dacht aan mijn opa’

Mathieu van der Poel was na afloop van zijn heroïsche ritzege in de Ronde van Frankrijk in tranen. De Nederlander van Alpecin-Fenix droeg de winst op de Mûr-de-Bretagne op aan zijn overleden opa Raymond Poulidor.