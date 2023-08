VVV-Venlo onderneemt actie om faillissement af te wenden

Eerstedivisionist VVV-Venlo verkeert in financiële problemen. De Limburgse club is een procedure gestart in het kader van de zogenoemde Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Het doel van de wet is om ondernemingen met gezonde bedrijfsactiviteiten, die vanwege een zware schuldenlast failliet dreigen te gaan, te helpen met reorganiseren.

VVV-Venlo kampt met financiële problemen Ⓒ ANP/HH