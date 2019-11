Waarschuwende woorden van Ziyech

Door de zege heeft Ajax de macht gegrepen in de groep. Het elftal van trainer Erik ten Hag heeft op 10 december in het laatste groepsduel met Valencia aan een gelijkspel voldoende voor een plaats in de knock-outfase van de Champions League.

Bekijk ook: Herbeleef de zegetocht van Ajax in Lille

Ziyech: „We begonnen goed. De eerste aanval was meteen raak. Zo begin je lekker, maar daarna val je ver terug, we waren vooral slordig. In de rust hebben we het weer goed neergezet. Daarna hebben we de wedstrijd gecontroleerd.”

Bekijk ook: Ajax kan ook zonder zijn sterkhouders

Vijf minuten voor tijd moest Ziyech naar de kant met een pijnlijke arm. Die blessure liep hij op in een situatie waarin hij 0-3 leek te maken, maar die treffer werd afgekeurd wegens hands.

„Ik denk niet dat die arm is gebroken”, aldus Ziyech bij Veronica. „Anders zou ik hem helemaal niet meer kunnen bewegen. Ik heb alleen moeite om hem omhoog te houden.”