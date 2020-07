Toby Alderweireld Tottenham-held tegen Arsenal

Tottenham, met aanvaller Steven Bergwijn in de 82e minuut als invaller, steeg door de krappe overwinning naar de achtste plek. Plaatsing voor Europees voetbal is nog mogelijk. De Europese vooruitzichten voor Arsenal daarentegen zijn inmiddels niet al te best meer. De nummer 9 speelde afgelopen dinsdag ook al gelijk tegen Leicester City (1-1).

Met een daverend schot opende Alexandre Lacazette na een kwartier de score namens Arsenal (0-1). Son Heung-min maakte snel gelijk na knullig verdedigingswerk bij de bezoekers. Daarna schoot Ben Davies namens de Spurs de bal op de kruising en raakte Pierre-Emerick Aubameyang aan de andere kant met een uithaal de lat. Met een kopbal had Alderweireld in de slotfase wel succes: 2-1.

Schöne belangrijk in Italië

Genoa heeft een belangrijke zege geboekt in de strijd tegen degradatie uit de Serie A. De ploeg uit Genua won thuis met 2-0 van nummer laatst SPAL en staat in ieder geval voor even boven de degradatiestreep.

Goran Pandev zette de thuisploeg op 1-0. Iago Falque kreeg de kans de score te verdubbelen, maar zijn inzet bij een strafschop werd gestopt door doelman Karlo Letica. In de tweede helft zorgde voormalig Ajacied Lasse Schöne uit een vrije trap alsnog voor de 2-0.

Genoa heeft uit 32 wedstrijden 30 punten en staat daarmee nu zeventiende. Nummer achttien Lecce heeft twee punten minder, maar ook een wedstrijd minder gespeeld. In de Serie A zijn na deze speelronde nog zes duels te gaan.