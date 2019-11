Crisissfeer bij Vitesse

Vitesse baalt van de nederlaag tegen FC Groningen. Ⓒ ANP Sport

ARNHEM - Nog niet zo lang geleden kon Vitesse de koppositie grijpen, maar inmiddels heeft in Arnhem niemand het meer over de beste seizoenstart ooit van de Arnhemmers in de Eredivisie. Het chagrijn is groot bij Vitesse, dat thuis met 1-2 onderuit ging tegen FC Groningen, de derde nederlaag op rij. De afgelopen weken ging het ook al mis tegen ADO Den Haag en FC Emmen.