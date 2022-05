Ramalho toch absent bij PSV, Feyenoord ondanks veldslag ongewijzigd

Voorin keert Mario Götze wel weer terug, hij vervangt de vorige week geblesseerd uitgevallen Vinicius Jr.

Bij Feyenoord zijn er geen verrassingen in de basis. Arne Slot stuurt dezelfde elf in het veld als afgelopen donderdag tegen Olympique Marseille. Dat mag overigens wel een verrassing worden genoemd, want het was een ware veldslag in Stade Velodrome.

Opstelling Feyenoord: Marciano; Geertruida , Trauner , Senesi, Malacial Aursnes, Kökcü, Til; Nelson, Dessers, Sinisterra

Opstelling PSV: Mvogo; Mauro, Teze, Gutiérrez, Max; Sangaré, Veerman; Doan Götze Gakpo; Zahavi