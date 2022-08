VIDEO trainer wil Balotelli aanvliegen na woordenwisseling

Balotelli stond zaterdagavond niet in de basis bij Adana Demirspor voor de thuiswedstrijd tegen Umraniyespor. Artem Dzyuba kreeg de voorkeur boven de Italiaan. Toch kwam hij er in de tweede helft wel in, al kon hij zich niet onderscheiden. Op het moment van invallen stond Demirspor al met 1-0 voor. Dit was ook de einduitslag.

Vlak na het laatste fluitsignaal kwam de Italiaanse spits zijn trainer tegen. Balotelli zegt vervolgens iets waar Montella zich niet in kan vinden. Wat er precies wordt gezegd, is onbekend maar het is duidelijk dat het in het verkeerde keelgat schoot bij de trainer. De woedende Montella moest door stafleden en teamgenoten bij Balotelli vandaan gehouden worden.