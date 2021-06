Bedenkingen bij selectie transgenderatleet voor de Spelen: ’Een slechte grap’

De 43-jarige Hubbard nam deel aan herenwedstrijden voordat ze in 2013 van geslacht veranderde en wordt de eerste transgender die uitkomt op de Spelen. Haar deelname is mogelijk omdat het bestuursorgaan van het gewichtheffen eerder de kwalificatievereisten voor Tokio heeft aangepast en ze aan alle kwalificatiecriteria voor transgenderatleten voldoet. Zo liggen de testosteronwaardes van Hubbard onder de door het Internationaal Olympisch Comité vereiste drempel.

Maar dat Hubbard aan die waarden voldoet, betekent niet direct dat iedereen zich goed voelt bij de selectie van de Nieuw-Zeelandse. De Belgische Anna Vanbellinghen, die in Tokio een concurrent is van Hubbard voor de medailles, snapt er weinig van. Ze stelt dat de inclusie van in dit geval de transgendercommunity „niet ten koste mag gaan” van de rest.

Veel onpraktische zaken

„Iedereen die op hoog niveau heeft getraind voor gewichtheffen, weet dat deze specifieke situatie oneerlijk is voor de sport en de atleten”, zei ze onlangs in een interview. „Ik begrijp dat het niet simpel is en dat er veel onpraktische zaken zijn bij het bestuderen van zo'n zeldzaam fenomeen, maar voor de atleten voelt dit allemaal als een slechte grap.”

„Sommige atleten missen hierdoor de kans op levensveranderende gebeurtenissen, zoals medailles en olympische kwalificaties. We staan hier machteloos tegenover”, aldus Vanbellinghen.

Toch zal ze in Tokio moeten afrekenen met de Nieuw-Zeelandse. Het olympisch comité van het land schrijft. „We erkennen dat genderidentiteit in de sport een zeer gevoelige en complexe kwestie is die een evenwicht vereist tussen mensenrechten en eerlijkheid op het speelveld.”