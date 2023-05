Premium Het beste van De Telegraaf

PSV-plaag Milan van Ewijk tekent voor loopbaan Denzel Dumfries: ’Hij is voorbeeld voor mij’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Milan van Ewijk (springen speler) is dolblij na zijn goal. Ⓒ PRO SHOTS

EINDHOVEN - De razendsnelle en offensief sterke Milan van Ewijk was een plaag voor PSV en stond met een goal en assist aan de basis van het 3-3 gelijkspel dat SC Heerenveen uit de strijd sleepte. De Speedy Gonzales van de Eredivisie is vrijwel zeker aan zijn laatste wedstrijden voor de Friese club bezig. Er is volop belangstelling voor Van Ewijk uit binnen- en buitenland. Al meermaals is de oud-speler van ADO Den Haag in verband gebracht met PSV, dat op zijn positie echter eerst ruimte in de selectie zal moeten maken alvorens hem over te kunnen nemen. Ook bij Feyenoord is de opkomende back in beeld bij een vertrek van Lutsharel Geertruida, waar in Rotterdam rekening mee wordt gehouden deze zomer.