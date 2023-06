Premium Het beste van De Telegraaf

Wielerfenomeen wint en treurt in België Mathieu van der Poel: ’Het is iets om stil van te worden’

Door Hans Ruggenberg

Mathieu van der Poel juicht na zijn tientallen kilometers lange solo. Ⓒ ANP/HH

DURBUY - Mathieu van der Poel kende zoals wel vaker, en ook op deze snikhete zaterdag in Durbuy, zijn gelijke niet. Het is weliswaar met alle respect ’slechts’ de Ronde van België, maar de show die het 28-jarige fenomeen opvoerde, was er niet minder spectaculair om. Hij schudde een solo van 36 kilometer uit zijn mouw, om onbedreigd de ritwinst te pakken en tevens zijn koppositie in het klassement te verstevigen tot veertig tellen. Vanzelfsprekend is de schokkende dood van Gino Mäder eveneens in België een thema, waar ook Van der Poel een brok van in de keel krijgt.