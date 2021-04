Italiaanse roeiwereld rouwt om dood 26-jarige kampioen

Mondelli vierde de wereldtitel in de dubbel vier in 2018, daarnaast staan er ook twee Europese titels op zijn palmares.

Hij had zich samen met Andrea Panizza, Luca Rambaldi en Giacomo Gentili gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Tokio. Maar de Italiaanse ’vier’ moet een andere roeier in de olympische boot plaatsen. De botkanker werd een jaar geleden ontdekt in zijn linkerbeen.

„De Italiaanse sport rouwt in shock om de vroegtijdige dood van de 26-jarige Filippo Mondelli na een lange strijd tegen een botziekte”, aldus het CONI in een verklaring.