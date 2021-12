Antonio Conte ziet toekomst in Steven Bergwijn

Spurs heeft drukke weken voor de boeg met de komende maand negen wedstrijden in de diverse competities. „We praten over een speler met belangrijke kwaliteiten. Het was jammer voor mij, maar niet voor de nationale ploeg van Nederland, omdat hij scoorde in de kwalificatie, maar ik had hem graag tijdens de twee weken van de interlandbreak beter willen leren kennen.”

Conte staat nu een maand aan het roer bij Spurs. Bij de duels met Vitesse, Everton en Leeds United kwam Bergwijn niet in actie, terwijl de aanvaller vanwege een blessure ontbrak bij de 2-1 blamage tegen NS Mura. Voor het duel met Brentford van donderdag zit Bergwijn weer wel in de wedstrijdselectie.

„Hij heeft grote kwaliteiten. Hij is sterk in één-op-één-situatie, hij is snel, kan een man uitspelen en ook scoren. We zijn hard aan het werk en hij begrijpt steeds beter wat ik van hem wil. Hij is voor mij een van de aanvallers die op alle drie de posities voorin kan spelen. Hij is zeker een speler van wie ik een belangrijke evaluatie moet maken, maar hij zit in mijn ploeg en ik reken op hem. Tegen Brentford is hij klaar en beschikbaar.”