Koolhof wint dubbeltitel in Montreal: ’Soms is het goed om te verliezen’

Voor Koolhof en Skupski was het al hun zesde titel van het jaar. Begin dit jaar schreven ze ook het masterstoernooi van Madrid op hun naam. Koolhof en Skupski zijn het best presterende koppel van het seizoen.

„We hebben vier erg spannende wedstrijden gespeeld deze week. Tegenwoordig bestaan er geen makkelijke duels meer. Ik ben erg blij met hoe we hebben gespeeld. Het gaat de goede kant op en laten we dit voortzetten”, zei Koolhof, die voor dit toernooi drie nederlagen op rij had geleden.

„Het klinkt misschien vreemd, maar we hadden niet verwacht om drie potjes op rij te verliezen. Maar als je iedere wedstrijd wint, dan is dat ook zwaar. Soms is het goed om te verliezen, zodat je weer kunt leren. Ik denk dat we het juiste pad weer hebben gevonden en laten we dit volhouden tot het einde van het jaar.”

De 33-jarige Koolhof, vanaf maandag de nummer 3 van de wereld, heeft nog geen grandslamtitel veroverd.

Van de Zandschulp na winst nu tegen Medvedev

Botic van de Zandschulp heeft de tweede ronde van het masterstoernooi van Cincinnati bereikt. De beste tennisser van Nederland versloeg in zijn eerste wedstrijd de Amerikaan Maxime Cressy in drie sets: 6-2 4-6 6-4. Het duel duurde 2 uur en 2 minuten.

De partij werd in de derde set stilgelegd wegens regen. Op het moment van de onderbreking had Van de Zandschulp (26) al een break voorsprong en die gaf hij niet meer uit handen. Bij 5-4 benutte hij op eigen service zijn tweede wedstrijdpunt op het centercourt van het gecombineerde ATP-/WTA-toernooi. Er werden op de eerste dag slechts twee duels uit het mannentoernooi voltooid.

De normaliter sterk serverende Cressy sloeg maar liefst achttien dubbele fouten, tegenover dertien aces. De 25-jarige Amerikaan, de nummer 32 van de wereld, won afgelopen grasseizoen het toernooi van Newport.

In de tweede ronde neemt Van de Zandschulp - de mondiale nummer 24 - het op tegen de als eerste geplaatste Rus Daniil Medvedev, die een bye had in de eerste ronde. Novak Djokovic trok zich zoals verwacht terug voor het masterstoernooi van Cincinnati. De Serviër wacht nog op versoepeling van de coronaregels in de Verenigde Staten, omdat hij niet gevaccineerd is.

Na Cincinnati doet Van de Zandschulp mee in Winston-Salem, waarna met de US Open het laatste grandslamtoernooi van het jaar op het programma staat. Vorig jaar verraste de Nederlander in New York met een plek in de kwartfinales.

Tallon Griekspoor, de nummer 2 van Nederland, meldde zich af voor het toernooi in Cincinnati. Hij is nog herstellende van een coronabesmetting.

Rus levert acht plekken in op wereldranglijst

Arantxa Rus heeft acht plekken ingeleverd op de wereldranglijst. De beste tennisster van Nederland verruilde de 77e plek voor de 85e.

De 31-jarige Rus verloor vorige week in de kwartfinales van een ITF-toernooi op Gran Canaria, waar ze vorig jaar nog twee titels veroverde. Tien jaar geleden bereikte Rus haar hoogte ranking: 61e.

De Roemeense Simona Halep keerde terug in de mondiale top-10. Ze steeg van de vijftiende naar de zesde plaats na het winnen van het grote WTA-toernooi van Toronto. Ze versloeg in de Canadese stad in de finale de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia, die nu de nummer 16 van de wereld is.

Bij de mannen steeg Botic van de Zandschulp weer een plekje. Hij staat nu 24e. Tallon Griekspoor staat 21 plekken lager en bleef 45e. In de top-10 steeg de Noor Casper Ruud twee plekken, terwijl de Griek Stefanos Tsitsipas er twee inleverde. Ze staan nu respectievelijk vijfde en zevende. De Serviër Novak Djokovic staat zesde en Daniil Medvedev uit Rusland voert de ranglijst aan.

Pablo Carreño Busta uit Spanje, de winnaar van het masterstoernooi van Montreal, verruilde de 23e voor de veertiende plek.