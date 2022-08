Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Chery bezorgt Maccabi Haifa zege in play-offs Champions League

22:59 uur Tjaronn Chery heeft Maccabi Haifa een goede uitgangspositie bezorgd voor het bereiken van de groepsfase van de Champions League. De 34-jarige Chery, die in Nederland voor onder meer FC Twente, ADO Den Haag en FC Groningen voetbalde, maakte na een uur spelen het winnende doelpunt voor de Israëlische club in de thuiswedstrijd tegen Rode Ster Belgrado: 3-2. Volgende week dinsdag volgt de return in de Servische hoofdstad Belgrado.

Rode Ster gaf na rust een voorsprong van 2-1 weg. Chery, international van Suriname, schoot in de 61e minuut van buiten het strafschopgebied met links de 3-2 binnen.

Benfica zette een grote stap naar de groepsfase van de Champions League door de uitwedstrijd tegen Dinamo Kiev met 2-0 te winnen. Gilberto en Gonçalo Ramos, na een fraaie actie van oud-Ajacied David Neres, maakten in de eerste helft de doelpunten voor de ploeg van trainer Roger Schmidt (ex-PSV). Vanwege de oorlog in Oekraïne moest Dinamo Kiev voor de thuiswedstrijd uitwijken naar de Poolse stad Lódz. Volgende week treffen de clubs elkaar in Lissabon voor de return.

Raducanu overklast ook Azarenka in Cincinnati

22:28 uur In de aanloop naar de US Open komt titelverdedigster Emma Raducanu steeds beter in vorm. De Britse tennisster won op het WTA-toernooi van Cincinnati opnieuw van een voormalige nummer 1 van de wereld. Raducanu gunde Victoria Azarenka uit Belarus in de tweede ronde slechts twee games: 6-0 6-2.

De 19-jarige Britse, die vorig jaar stuntte in New York door als qualifier de US Open te winnen, had een dag eerder in de openingsronde al gewonnen van Serena Williams (6-4 6-0). De 23-voudig grandslamkampioene uit de Verenigde Staten sluit vermoedelijk op de US Open haar carrière af.

Wimbledon-finaliste Ons Jabeur uit Tunesië werkte drie matchpoints weg tegen de Amerikaanse Catherine McNally en bereikte alsnog de derde ronde: 6-3 4-6 7-6 (7). In het mannentoernooi in Cincinnati won Cameron Norrie het Britse onderonsje met Andy Murray in drie sets: 3-6 6-3 6-4. De Amerikaan John Isner verraste Hubert Hurkacz, de Poolse nummer 10 van de wereld die afgelopen week de finale bereikte van het masterstoernooi in Montreal: 7-6 (5) 6-7 (5) 6-2.

Schoonspringster Praasterink achtste in EK-finale 10 metertoren

16.57 uur: Schoonspringster Else Praasterink is bij de EK in Rome op de achtste plek geëindigd in de finale van de 10 metertoren. De 19-jarige Brabantse, die studeert en topsport bedrijft op de universiteit van Louisville in de Verenigde Staten, kwam met haar vijf sprongen uit op een totaal van 282,60 punten. Dat was iets hoger dan in de kwalificatie, toen ze met 272,60 de zesde score had neergezet.

Praasterink stond na haar eerste drie sprongen nog in de top van het klassement, maar zakte weg door een tegenvallende vierde sprong. De medailles verdwenen daardoor uit beeld voor de Nederlandse.

De Britse Andrea Spendolini-Sirieix pakte de Europese titel met 333,60. De pas 17-jarige Spendolini-Sirieix was eerder op de dag ook al de beste in de kwalificatie. Het zilver ging naar Sofia Lyskoen uit Oekraïne (329,80), brons was voor de Duitse Christina Wassen (314,10).

Praasterink werd eerder deze zomer tijdens haar WK-debuut in Boedapest elfde op de toren.

Veertien Nederlanders op voorlopige startlijst Vuelta

16.09 uur: Met de selectie van Julius van den Berg door wielerploeg EF Education-EasyPost staat het aantal Nederlanders dat deelneemt aan de Ronde van Spanje vooralsnog op veertien. De Vuelta begint vrijdag in Utrecht. De deelnemerslijst is nog niet officieel in afwachting ook van coronatests die worden afgenomen.

De Nederlandse ploegen Jumbo-Visma en Team DSM leveren respectievelijk drie en twee coureurs die in hun vaderland aan de start staan: Robert Gesink, Mike Teunissen en Sam Oomen namens het eerstgenoemde team, Thymen Arensman en Joris Nieuwenhuis vertegenwoordigen DSM.

Ook het Duitse Bora-hansgrohe telt twee Nederlandse renners: Wilco Kelderman en Danny van Poppel. Diens broer Boy van Poppel behoort tot de ’eenlingen’. Hij start namens Intermarché-Wanty-Gobert. De andere Nederlandse deelnemers zijn: Dylan van Baarle (Ineos), Wout Poels (Bahrain), Daan Hoole (Trek-Segafredo), Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck), Jetse Bol (Burgos-BH) en Julius van den Berg.

Van den Berg met EF Education in Vuelta

15.57 uur: Julius van den Berg kan zich opmaken voor zijn tweede grote ronde van dit jaar. De 25-jarige Nederlander reed dit voorjaar de Giro d’Italia en start vrijdag in Utrecht in de Ronde van Spanje, zo meldde zijn team EF Education-EasyPost woensdag.

De Amerikaanse ploeg heeft liefst drie renners die zich op het klassement richten. Dat zijn de Colombianen Esteban Chaves en Rigoberto Urán en de Brit Hugh Carthy. De Vuelta begint vrijdag met een ploegentijdrit in Utrecht.

De Brit James Shaw en Van den Berg wacht de taak hun kopmannen in de vlakkere etappes uit de wind te houden. Van de Ecuadoraan Jonathan Caicedo, de Oekraïner Mark Padoen en de Eritreër Merhawi Kudus wordt hulp in de bergen verwacht. „Met Esteban, Rigo en Hugh hebben we drie renners die op het podium hebben gestaan in een grote ronde. Met hen mikken we op een goed klassement”, zei ploegleider Juanma Gárate.

Van den Berg reed in 2020 ook al de Vuelta, vorig jaar debuteerde hij in de Giro.

Tafeltennisster Men kansloos op EK

14.33 uur: Shuohan Men heeft in de openingsronde van de EK tafeltennis een kansloze nederlaag geleden. De meervoudig Nederlands kampioene was met 4-0 kansloos tegen de Roemeense Elizabeta Samara. Het werd 11-2 11-7 11-4 en 11-7.

De 22-jarige Men is de nummer 145 van de wereld, Samara bezet plek 34 op de wereldranglijst.

Britt Eerland trok zich vlak voor de start van het toernooi geblesseerd terug, Sanne de Hoop en Emine Ernst verloren in de voorronden.

Judoka’s met debutante Kamps naar WK in Tasjkent

13.51 uur: Marit Kamps debuteert in de Nederlandse selectie voor de WK judo. De wereldkampioene bij de junioren, uitkomend in de klasse boven 78 kilogram, maakt deel uit van een selectie van zeventien judoka’s voor het toernooi dat van 6 tot en met 13 oktober in Tasjkent wordt gehouden.

Sanne Vermeer (-63 kg), Sanne van Dijke (-70 kg) en Guusje Steenhuis (-78 kg) reizen ook af naar Oezbekistan. Zij verlieten vorig jaar de WK in Hongarije met een bronzen plak. Geke van den Berg (-63 kg), Hilde Jager (-70 kg) en Natascha Ausma (-78 kg) completeren de vrouwenploeg.

Michael Korrel (-100 kg) en Jur Spijkers (+100 kg) gaan als regerend Europees kampioen naar Tasjkent. Frank de Wit (-81 kg) en Roy Meyer (+100 kg) pakten vorig jaar brons bij de WK. Zij vormen een mannenploeg met oud-wereldkampioen Noël van ’t End (-90 kg), Tornike Tsjakadoea (-60 kg), Jesper Smink (-90 kg) en Simeon Catharina (-100 kg). Ivo Verhorstert (-66 kg) mag net als Kamps zijn debuut maken op een WK.

Nederland neemt op de slotdag van de WK ook deel aan de mixteamwedstrijden. Pleuni Cornelisse (-57kg) vult dan, net zoals vorig jaar, de landenploeg aan.

Herstelde Griekspoor maakt komend weekend rentree

13.17 uur: Tallon Griekspoor gaat komend weekend zijn rentree maken in de kwalificaties van het ATP-toernooi van Winston-Salem. De 26-jarige Griekspoor moest twee masterstoernooien op rij - in Montreal en Cincinnati - laten schieten omdat hij besmet was geraakt met het coronavirus.

„Het gaat de goede kant op. Ik ga vandaag richting Winston-Salem”, aldus Griekspoor, de nummer 45 van de wereld. Half juni kwam hij voor het laatst in actie in Hamburg, waarna hij zich ziek terugtrok in Kitzbühel.

Over anderhalve week begint de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Vorig jaar haalde Griekspoor de tweede ronde in New York. Hij verloor toen van de Serviër Novak Djokovic.

Voormalig halvefinalist Monfils meldt zich af voor US Open

13.16 uur: De Franse tennisser Gaël Monfils heeft zich afgemeld voor de US Open. De nummer 22 van de wereld liep vorige week op het masterstoernooi van Montreal een voetblessure op. Hij maakte in Canada juist zijn rentree na een absentie van enkele maanden.

De 35-jarige Monfils haalde in 2016 de laatste vier op de US Open. Zes jaar geleden verloor hij in de halve eindstrijd van de Serviër Novak Djokovic, die uiteindelijk in de finale verloor van Stan Wawrinka.

Monfils begon het seizoen begin januari met winst van een toernooi in Adelaide. Op de Australian Open haalde hij de kwartfinales, waarin de Italiaan Matteo Berrettini hem in vijf sets de baas was.

De US Open begint op maandag 29 augustus.

Riesebeek namens Alpecin-Deceuninck aan de start van Vuelta

11.11 uur: Oscar Riesebeek verschijnt vrijdag namens Alpecin-Deceuninck aan de start van de Vuelta. Voor de 29-jarige Riesebeek wordt het zijn eerste deelname aan de Ronde van Spanje.

De Nederlander wordt vergezeld door vijf Belgen: Jimmy Janssens, Tim Merlier, Xandro Meurisse, Lionel Taminiaux en Gianni Vermeersch. Ook de Australiërs Robert Stannard en Jay Vine starten namens de Belgische ploeg.

Alpecin-Deceuninck is de ploeg van Mathieu van der Poel, die niet meedoet aan de Vuelta.

Estafettezwemsters met derde tijd naar EK-finale wisselslag

11.09 uur: De Nederlandse zwemsters hebben zich met een derde tijd voor de finale van de 4x100 meter wisselslag geplaatst. Kira Toussaint, Tes Schouten, Tessa Giele en Valerie van Roon tikten aan na 4.01,59. Ze waren ruim 2 seconden langzamer dan Zweden. Italië zwom de tweede tijd voor eigen publiek in Rome. De finale van de estafettevrouwen staat voor woensdagavond op het programma.

Luc Kroon wist zich niet te plaatsen voor de finale van de 400 meter vrije slag. Hij zwom slechts de 28e tijd in de series (3.58,62). Imani de Jong, Silke Holkenborg en Janna van Kooten misten eveneens de finale van de 400 meter vrije slag. De Jong zwom de tiende tijd, Holkenborg de dertiende en Van Kooten de 29e. De snelste acht zwemsters doen mee aan de finale.

Jumbo-Visma legt jonge Italiaan en Deen vast voor opleidingsploeg

10.23 uur: Jumbo-Visma heeft twee jonge renners vastgelegd voor de opleidingsploeg. Het gaat om de Italiaan Pietro Mattio en de Deen Morten Nortoft. Beiden hebben voor twee jaar getekend bij de Nederlandse wielerploeg.

„Ik ben een paar keer met het team op pad geweest en daar heb ik genoten van de fijne sfeer en goede organisatie. Ik wil hier een constante ontwikkeling en groei doormaken. Samen met het opdoen van de nodige ervaring hoop ik dat er een mooie toekomst voor mij in het verschiet ligt”, zei de 18-jarige Mattio, die momenteel nog voor Vigor Cycling Team rijdt.

Nortoft (19) komt momenteel uit voor Riwal Cycling Team. „Voor mij is het een goede stap in mijn carrière. Dat heb ik ingezien nadat ik van dichtbij heb gezien hoe de ploeg werkt, zowel de renners als de staf. Ik kijk ernaar uit om samen met dit team aan de slag te gaan”, aldus de Scandinaviër.

Wedstrijden van zwemster Van Rouwendaal op EK uitgesteld

09.47 uur: Sharon van Rouwendaal verdedigt pas vrijdag haar Europese titel op de 10 kilometer. De Europese zwembond heeft de wedstrijden in het open water bij Rome met een dag verplaatst vanwege de verwachte weersomstandigheden voor donderdag. Italiaanse meteorologen voorspellen forse windstoten en een hoge golfslag.

Van Rouwendaal pakte vorig jaar voor de derde keer de Europese titel op de 10 kilometer. De 28-jarige zwemster veroverde eind juni in Boedapest haar eerste wereldtitel op die olympische afstand. Ze zwemt nu zaterdag de 5 kilometer en zondag de 25 kilometer van de EK.