Sport kort: Riesebeek in Vuelta-ploeg Alpecin

Voetbal

Klare taal PSV’er Veerman: ’Volgende week pakken we ze’

Joey Veerman is ervan overtuigd dat PSV volgende week de groepsfase van de Champions League haalt. De Volendamse middenvelder haalt vertrouwen uit het eerste duel met Rangers in Glasgow, dat in 2-2 eindigde. „Volgende week gaan we ze pakken”, zei Veerman strijdlustig bij RTL 7.