Luis Suarez redt Atlético Madrid; Ajax-opponent Besiktas geeft 3-0 voorsprong weg

Op slag van rust had Getafe nog de score geopend via Stefan Mitrovic. De verdediger kon raak koppen nadat een misser van Jan Oblak. Het kantelpunt kwam vervolgens een kwartier voor tijd toen Carles Alena rood kreeg. Daarna sloegen de Madrilenen toe. Suarez scoorde in de 78e minuut eerst met een schot en in de extra tijd trof hij doel met een kopbal.

Atlético leidt nu in La Liga met 14 punten, gevolgd door stadgenoot Real Madrid met 13 punten. De 'Koninklijke' speelt woensdag thuis tegen Mallorca. Voor Getafe zijn de druiven zuur. Na zes duels heeft de ploeg nog altijd nul punten in La Liga.

Uitglijder Besiktas

Ajax neemt het volgende week dinsdag in de Champions League op tegen Besiktas. De Turks kampioen zal dan een stuk beter voor de dag moeten komen dan dinsdagavond, toen het in eigen huis een 3-0 voorsprong weggaf tegen Adana Demirspor (3-3).

Na 52 minuten leek er niets aan de hand voor Besiktas, de na vijf speelronden samen met Trabzonspor bovenaan stond in de Super Lig. De laagvlieger knokte zich echter knap terug in de wedstrijd via een goal van Mario Balotelli.

De Italiaan had ook een aandeel in de late gelijkmaker. In de 97e gaf hij de assist op de 3-3 van Britt Assombalonga.