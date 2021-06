Erwin Koeman trainer van Beitar Jeruzalem

De oudste van de gebroeders Koeman (59) heeft een sabbatical achter de rug, nadat hij in juni vorig jaar een operatie aan zijn hart onderging. Koeman is inmiddels helemaal hersteld van de ingreep. Zijn laatste trainersklus is het bondscoachschap van Oman geweest.

Eerder was hij hoofdtrainer van RKC Waalwijk, Feyenoord, FC Utrecht, FC Eindhoven en bondscoach van Hongarije. Daarnaast assisteerde hij zijn broer bij Southampton en Everton en was hij assistent van Phillip Cocu bij Fenerbahce. Na het ontslag van de Nederlander was Koeman een tijdje interim-trainer, totdat hij ook zelf het veld moest ruimen.

Koeman reist naar verwachting op korte termijn naar Israël om de onderhandelingen af te ronden.