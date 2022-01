Vader Djokovic op persconferentie: ’Ze proberen Novak net als Jezus te kruisigen’

Srdjan noemde zijn zoon op de persbabbel in dramatische stijl een „vrijheidsstrijder.” „Novak is Servië en Servië is Novak”, zei hij verder. „Hij zal strijden zoals wij Serviërs dat altijd doen. Hij is het licht aan het einde van de tunnel voor een wereld van vrijheid. Niet enkel het westen, maar zeven miljard mensen vormen de aarde.”

Volgens Srdjan Djokovic zit zijn zoon in Australië in een gevangenis. „Behalve zijn telefoon werd hem alles afgenomen”, zo klonk het. „Hij kan zich niet omkleden of wassen. Hij vecht niet alleen voor Servië, maar voor heel de wereld. Hij strijdt voor de vrijheid van meningsuiting.”

Medische vrijstelling

Djokovic moet tot maandag wachten om te weten of hij in Australië mag blijven. De rechtszaak die hij heeft aangespannen tegen de beslissing van de Australische autoriteiten is tot dan uitgesteld, omdat de benodigde papieren nog niet bij de rechter zijn aangeleverd.

Djokovic zei dinsdag een medische vrijstelling te hebben gekregen om ook zonder coronavaccin het land in te komen, maar volgens de autoriteiten ontbreken de benodigde bewijzen daarvoor. Die vrijstelling had de twintigvoudig grandslamwinnaar nodig omdat hij al maandenlang niets wil zeggen over zijn vaccinatiestatus. In principe mogen alleen gevaccineerde tennissers meedoen aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

Bekijk ook: Rafael Nadal kent geen medelijden met Novak Djokovic

Bron: Het Nieuwsblad