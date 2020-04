Barcelona ’verkoopt’ naam Camp Nou voor strijd tegen corona

Het markante stadion van de Catalaanse voetbalclub zal in het seizoen 2020/2021 voor het eerst een sponsornaam dragen. Het geld dat Barcelona hiermee ophaalt, gaat naar projecten in Catalonië en in de rest van de wereld voor de bestrijding van het coronavirus.

Het stadion, in 1957 geopend, heeft nog nooit een sponsornaam gehad. De leden van Barcelona gaven enkele jaren geleden wel toestemming om dat mogelijk in de toekomst te gaan doen. De club wil het imposante stadion, dat nu plaats biedt aan bijna 100.000 toeschouwers, namelijk renoveren en uitbreiden. Daar is geld voor nodig en met een sponsornaam zou Barcelona tientallen miljoenen kunnen ophalen.

Mogelijkheden aanwenden

De clubleiding heeft de zogeheten titelrechten van Camp Nou nu voor één jaar overgedragen aan de Barça Foundation, die op zoek gaat naar een sponsor die zijn naam aan het stadion wil verbinden. „In deze humanitaire crisis willen we al onze mogelijkheden aanwenden om te strijden tegen het coronavirus en de consequenties daarvan”, zegt vicevoorzitter Jordi Cardoner.

Shirtreclame

Barcelona speelde ook heel lang zonder shirtreclame. In 2006 kwam voor het eerst een logo op het shirt, van Unicef. De club hoefde daar geen geld voor en doneerde in plaats daarvan zelf aan Unicef. Enkele jaren later kwam er wel een grote, betalende sponsor voorop het shirt te staan.

Barcelona ontvangt inmiddels jaarlijks naar verluidt 55 miljoen euro van het Japanse bedrijf Rakuten.