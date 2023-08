Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Volleybalsters tegen Servië in halve eindstrijd EK

22:01 uur De Nederlandse volleybalsters nemen het op het EK in de halve eindstrijd op tegen Servië. De nummer 2 van het afgelopen Europese kampioenschap was bij de laatste acht, in Brussel, met 24-26 25-17 25-11 en 25-14 te sterk voor Tsjechië.

Regerend wereldkampioen Servië is de nummer 4 van de wereld, Nederland staat vijf plekken lager.

Het duel tussen Oranje en Servië wordt vrijdag in Brussel gespeeld.

Turner Schmidt wint ook tweede WK-kwalificatiewedstrijd

18.21 uur: Turner Casimir Schmidt heeft de tweede kwalificatiewedstrijd voor de WK turnen gewonnen. Schmidt kwam ondanks twee vallen tot een totaal van 81,350 punten. Daarmee bleef hij Jermain Grünberg (81,025) en Bart Deurloo (80,500) voor. Schmidt was twee weken geleden ook al de beste bij de eerste WK-kwalificatie in Rotterdam.

Deurloo, die de eerste WK-kwalificatie nog oversloeg en eerder dit jaar zijn rentree maakte bij de NK turnen, was stabiel op alle zes toestellen en vooral sterk aan rekstok. Zijn oefening met onder meer een Kolman-Kovacs combinatie leverde hem 14,425 punten op: de hoogste dagscore aan rek. Grünberg was met 14,125 punten de beste aan brug.

Loran de Munck, die vorig jaar de WK-finale haalde op voltige en eerder dit jaar ook in de EK-finale stond op dat toestel, kwam in actie op drie toestellen. Op voltige was hij met 14,850 punten verreweg de sterkste van het veld. Ook aan ringen (13,125) en op brug (13,450) zette hij stabiele oefeningen neer.

Op 9 september volgt de derde en laatste WK-kwalificatie tijdens een interland in Gent. Er mogen vijf turners en een reserve naar de WK.

De WK turnen zijn van 30 september tot 8 oktober in het Belgische Antwerpen. Doelstelling van de Nederlandse turners is het behalen van een plek bij de beste 12 landenteams om zodoende rechtstreekse teamplaatsing voor de Olympische Spelen in Parijs af te dwingen.

Russische badmintonners weer welkom op internationale wedstrijden

Russische en Wit-Russische badmintonners mogen vanaf februari volgend jaar weer deelnemen aan internationale wedstrijden. Dat heeft de mondiale badmintonfederatie BWF woensdag bekendgemaakt.

Spelers uit Rusland en Wit-Rusland die vanwege de Russische invasie in Oekraïne waren verbannen, kunnen vanaf eind februari 2024 onder neutrale vlag meedoen aan badmintontoernooien. Voorwaarde is wel dat betreffende atleten geen steun uitspreken voor de oorlog in Oekraïne.

Het besluit van de badmintonfederatie is in lijn met het advies van het Internationaal Olympisch Comité om Russen en Wit-Russen als neutrale atleten te laten deelnemen aan olympische kwalificatiewedstrijden. Het IOC moet nog wel beslissen of de Russen en Wit-Russen volgend jaar welkom zijn op de Olympische Spelen in Parijs.

Veel internationale sportbonden volgen de lijn van het IOC om atleten onder neutrale vlag toe te laten tot toernooien. Grote federaties zoals de mondiale zwem- en atletiekbond blijven vooralsnog Russische en Wit-Russische sporters weren.

Dean Gorré interim-bondscoach Curaçao

15.49 uur: Dean Gorré is na het ontslag van Remko Bicentini aangesteld als interim-bondscoach van Curaçao. Het is voor de korte termijn, want de voormalig speler van onder andere Ajax en Feyenoord is naar voren geschoven voor de komende vier interlands.

Gorré was al technisch directeur bij Curaçao en ook bondscoach van Suriname. Curaçao hoopt zich voor het WK voetbal van 2026 in de VS, Canada en Mexico te plaatsen. Doordat de organiserende landen uit de CONCACAF komen, maakt Curaçao meer kans op een ticket via de kwalificatie in Midden-Amerika.

Levenslange schorsing gewichtheffer Iran na handdruk Israëliër

13.30 uur: De Iraanse autoriteiten hebben gewichtheffer Mostafa Rajaei levenslang geschorst na het schudden van de hand van een Israëlische collega. Dat gebeurde afgelopen weekend na een wedstrijd in het Poolse Wieliczka.

Rajaei schudde de hand van Maksim Svirsky uit Israël nadat de twee gewichtheffers beiden een podiumplek hadden behaald op de World Masters Championships in Polen.

Volgens een Iraans staatspersbureau heeft de nationale bond Rajaei voor de rest van zijn leven de toegang ontzegd tot alle sportfaciliteiten in Iran. Ook het delegatiehoofd van de Iraanse gewichtheffers, Hamid Salehinia, is ontslagen.

Het islamitische Iran erkent zijn ‘gezworen vijand’ Israël niet. In 2021 drong de Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei er bij atleten op aan om "geen handen te schudden met vertegenwoordigers van het Israëlische criminele regime".

Rajaei (een veertiger) is een voormalig lid van het Iraanse nationaal team. In 2015 vertegenwoordigde hij zijn land tijdens de Aziatische kampioenschappen gewichtheffen.

Trainer Ten Hag bij United weken zonder verdediger Varane

12.31 uur: Trainer Erik ten Hag kan bij Manchester United enkele weken geen beroep doen op Raphaël Varane. De Franse verdediger bleef afgelopen weekend in de rust geblesseerd in de kleedkamer achter tijdens de thuiswedstrijd tegen Nottingham Forest.

De 30-jarige Varane werd tegen Forest vervangen door de Zweed Victor Lindelöf. United boog op eigen veld een vroege 2-0-achterstand om in een 3-2-zege.

United zegt dat Ten Hag vrijdag met meer informatie komt over de ernst van de blessure. Zondag staat voor United de uitwedstrijd tegen Arsenal op het programma.

AZ met Mees de Wit, Dantas en Van Brederode naar Noorwegen

11.06 uur: AZ is met Mees de Wit, Tiago Dantas en Myron van Brederode in het vliegtuig gestapt naar Noorwegen voor de return tegen SK Brann in de play-offs van de Conference League. Het drietal kan na blessureleed donderdagavond (19.00 uur) meedoen in Bergen.

Middenvelder Dantas zou zijn debuut kunnen maken voor AZ. De 22-jarige middenvelder wordt gehuurd van Benfica.

Trainer Pascal Jansen heeft 23 spelers tot zijn beschikking in Bergen. De ploeg van Jansen speelde in Alkmaar met 1-1 gelijk tegen SK Brann.

Vorig seizoen haalde AZ de halve eindstrijd van het derde clubtoernooi van Europa. West Ham United was over twee duels te sterk.

Douma, Choukoud en Holterman doen mee aan Dam tot Damloop

09.42 uur: Khalid Choukoud, Richard Douma en Jill Holterman doen volgende maand mee aan de Dam tot Damloop. Ze bereiden zich daar voor op de marathon van Amsterdam, waar ze op 15 oktober de limiet voor de Olympische Spelen van Parijs hopen te lopen.

De 37-jarige Choukoud deed mee aan de marathon van de Olympische Spelen in Tokio, maar hij stapte toen uit.

Veel atleten gebruiken de Dam tot Damloop, met een parcours van 16,1 kilometer, als voorbereiding voor de marathon van Amsterdam. De loop van Amsterdam naar Zaandam is op zondag 17 september.

De olympische limiet voor mannen ligt op 2.08.10 en die voor vrouwen op 2.26.50.