Zlatan Ibrahimovic nog niet klaar: ’Nog geen sterkere speler gezien’

In gesprek met La Gazzetta dello Sport vertelt de aanvaller van AC Milan die nog een contract tot eind dit seizoen heeft: „Pas als ik een speler zie die sterker is dan ik, dan stop ik. Maar ik heb hem nog niet gezien.”

Ibrahimovic kan door zijn kniekwetsuur pas in 2023 terugkeren, tegen die tijd is hij alweer 41 jaar. „Maar ik ben arrogant en ik heb geen angst. Het gaat goed, ik werk elke dag om terug te komen. Als ik terug kom zal je weer van mij horen, daar kan je op rekenen. Het vraagt wel geduld, dat is nu de sleutel.”

Toch toonde hij zich in het interview ook kwetsbaar over de pijn die hij voelde toen hij zonder voorste kruisband in zijn linkerknie speelde. „Ik heb nog nooit zoveel geleden op en naast van het veld.” Al draait hij dat een zin later alweer in iets heldhaftigs. „Ik maakte van iets onmogelijks iets mogelijks.”