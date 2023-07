Feyenoord heeft Luka Ivanusec bijna binnen

Sterke tegenstanders, goed voor de weerstand en goed voor het opnieuw topfit maken van zijn selectie, zo denkt trainer Arne Slot altijd. Saillant detail wel: in het elftal dat vanavond begint, zullen drie belangrijke spelers nog niet aan de start staan.

Eentje is logisch, Calvin Stengs is nog maar net binnen bij Feyenoord maar zal snel worden ingepast door Slot. De andere twee zullen de namen zijn van de aankopen die nog gaan volgen. Feyenoord mikt letterlijk nog op twee versterkingen na de komst van Stengs: een spits en een vleugelspeler.

Ayase Ueda

Dat Feyenoord zich sterk maakt voor de Japanse topschutter Ayase Ueda van Cercle Brugge, die 24 doelpunten produceerde in de hoogste Belgische klasse, is bekend. Maar de vraagprijs van de Belgen is wat Feyenoord betreft nog altijd te hoog. Toch blijft de club het proberen.

Luka Ivanusec

Wat de vleugelspits betreft, met de Kroatische international Luka Ivanusec als topkandidaat, zien de zaken er veel florissanter uit. Feyenoord en zijn club Dinamo Zagreb zouden elkaar heel dicht zijn genaderd en dat kan betekenen dat de 24-jarige linksbuiten wel eens snel zijn transfer zou kunnen gaan afronden. Dinamo, dat Ivanusec ook al geruime tijd ziet schitteren in de nationale ploeg, zou een akkoord zoeken rond een transfersom van zo’n 8,5 miljoen euro.

Feyenoord heeft al een vierjarig contract voor Ivanusec klaar liggen, maar kan dat pas op tafel gooien als het inderdaad een akkoord heeft met de Kroaten. Voor Dinamo Zagreb is hij de belangrijkste aanvaller. Deze week maakte hij nog alle drie de goals in de kwalificatiewedstrijd voor de Champions League tegen FC Astana. Feyenoord heeft tot op heden 16,7 miljoen euro uitgegeven aan nieuwe spelers. Dat bedrag kan verdubbelen als de twee laatste targets komen.