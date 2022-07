Mathieu van der Poel met supersonisch pak: ’Je moet het proberen’

Premium Het beste van De Telegraaf

Door Hans Ruggenberg

„Ik weet niet hoe mijn lichaam gaat reageren op een tweede grote ronde na de Giro, maar ik start in ieder geval met een goed gevoel”, zegt Mathieu van der Poel. Ⓒ FOTO ANP/HH

KOPENHAGEN - Een dag voor de openingstijdrit van deze Tour de France werd Mathieu van der Poel voor het eerst in zijn supersonische pak gehesen. Er was simpelweg eerder geen tijd om de aerodynamische outfit te passen. Hij reed er ook even in, maar uitgebreid testen is dus niet aan de orde geweest. „Het gaat om kleine details, maar als je daar dan secondes mee kunt winnen, moet je het proberen”, aldus een zeer ontspannen Van der Poel, die daar aan toevoegde. „Deze Tour-start is voor mij wel een minder grote stressfactor dan die van vorig jaar.”