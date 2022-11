Lege stoeltjes? Qatar en FIFA melden hoger aantal fans dan stadioncapaciteit

The Daily Mail is het opgevallen dat dat nu al tweemaal het geval is geweest. Zo zouden er voor het openingsduel 67.000 supporters aanwezig zijn in het Al Bayt Stadium, dat slechts plek biedt aan 60.000 mensen. Bij Nederland - Senegal werd er ook een hoger aantal toeschouwers gemeld dan de bezoekerscapaciteit: 41.721 terwijl er slechts plek is voor 40.000 man.

Sowieso wordt er op social media veel gesproken over de sfeer op de tribunes. Maandag tijdens de eerste wedstrijd van Oranje klaagden veel mensen over het eindeloze geluid van de Senegalese trommels. De Iraanse bondscoach liet zich ook al uit over het gebrek aan steun van zijn eigen fans.