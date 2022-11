Opmerkelijk: FIFA verhoogt stadioncapaciteit na ’overvolle’ tribunes

Volgens de wereldvoetbalbond was de capaciteit van de stadions naar beneden afgerond en viel deze daardoor lager uit. Door de nieuwe aantallen passen er 46.231 mensen meer in alle stadions samen. Zo is in het Lusail-stadion plaats voor bijna 89.000 toeschouwers in plaats van de eerder gecommuniceerde 80.000.

In het Al Thumama-stadion, waar Oranje maandag Senegal met 2-0 versloeg, kunnen ruim 44.000 fans in plaats van 40.000. Volgens de FIFA waren bijna 42.000 mensen aanwezig bij de wedstrijd. Bij het duel van Oranje werden er dus meer fans gemeld dan er in het stadion pasten.

Dat gold ook voor het openingsduel, waar 67.000 supporters aanwezig zouden zijn geweest in het Al Bayt Stadium, dat aanvankelijk slechts plek bood aan 60.000 mensen. Volgens de huidige berichten van de FIFA is die capaciteit nu ineens ruim 68.000.

Sfeer

Op social media wordt er veel gesproken over de sfeer op de tribunes. Maandag tijdens de eerste wedstrijd van Oranje klaagden veel mensen over het eindeloze geluid van de Senegalese trommels. De Iraanse bondscoach liet zich ook al uit over het gebrek aan steun van zijn eigen fans.