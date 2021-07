Tour-peloton bibbert voor kale reus Mont Ventoux

Premium Tour de France

Mark Cavendish heeft nu record Eddy Merckx echt voor het grijpen

Niemand durfde de vraag te stellen, in de wetenschap dat Mark Cavendish net zo bot - ’waarom vraag je me dit een half uur nadat ik de streep ben gepasseerd?’ - zou reageren als hij dat eerder deed. Met opnieuw een ritzege nadert de Brit, of hij daar nu mee bezig is of niet, het alltime Tour-record v...