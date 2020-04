Coronavirus vloerde Pepe Reina: ’Alsof ik door truck werd overreden’

„Het begon met koorts, een droge keel en hoofdpijn. En ik was moe, heel moe. Het zwaarst had ik het toen ik op een gegeven moment 25 minuten lang amper meer kon ademhalen. Het was alsof ik door een truck werd overreden. Het waren eindeloze minuten vol angst. Het was het meest vreselijke moment uit mijn leven”, zo tekent The Mirror op uit de mond van de 37-jarige Reina, die officieel onder contract staat bij AC Milan.

„Dat het voetbal er nu even niet toe doet, maakt me niet zo veel uit. Het draait nu om ieders gezond. Als als weer veilig is, moeten we pas weer gaan spelen. Ik snap dat de belangen groot zijn, met name economisch gezien, maar nogmaals het gaat om de gezondheid van mensen. Ik denk ook niet dat we op 30 april alweer gaan voetballen. Ik vermoed dat het nog veel langer gaat duren. Voorlopig is het onzinnig om data te noemen. De tijd zal het leren.”

Reina genoot zijn jeugdopleiding bij FC Barcelona en speelde ook in het eerste elftal. Na twee seizoen met in totaal 30 wedstrijden vertrok hij naar Villarreal, waarna hij werd opgepikt door Liverpool. Later speelde hij nog voor Napoli en Bayer München, voordat AC Milan hem in 2018 aantrok.