Varane en Payet terug in Franse selectie

De drie ontbraken nog in de selectie die in het Stade de France het Nederlands elftal een pak slaag gaf (4-0). Frankrijk speelt zaterdag 7 oktober eerst een uitwedstrijd tegen Bulgarije en op dinsdag 10 oktober staat in eigen land de laatste kwalificatiewedstrijd op het programma tegen Wit-Rusland.

Karim Benzema zit ook deze keer niet in de selectie van 24 spelers. De spits van Real Madrid wordt al zo'n twee jaar genegeerd door Deschamps, omdat hij betrokken is geweest bij een geruchtmakende zaak rond een seksvideo van zijn voormalige collega-international Mathieu Valbuena.

Bekende spelers als Hugo Lloris, Antoine Griezmann, Alexandre Lacazette en Kylian Mbappé maken wel deel uit van de selectie van de 'Haantjes'.