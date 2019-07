Amerikaanse sterspeler Rapinoe: ’We zijn een groep gekke meiden’

De topschutter van de Verenigde Staten was kort daarvoor luid bejubeld als beste speelster van het WK voor vrouwen, Infantino daarentegen werd weggehoond door de bijna 60.000 toeschouwers in het stadion, die in de finale de VS met 2-0 zagen winnen van Oranje.

Rapinoe groeide dit WK uit tot boegbeeld van haar ploeg met zes doelpunten, maar toonde zich ook voorvechtster voor gelijke behandeling van vrouwen. Ze bekritiseerde openlijk de FIFA, die in haar ogen het WK voor vrouwen niet serieus nam door op dezelfde dag de finales van de Copa América en de Gold Cup te plannen. Ze pleitte ook voor gelijke financiële behandeling van de vrouwen.

In haar reactie liet ze de kritiek rusten en wees ze op de hechtheid van de Amerikaanse ploeg. „We zijn een groep gekke meiden en dat maakt ons bijzonder. We weten niet wat opgeven is en zijn zo hecht; we doen alles om te winnen. Het is ook heerlijk dat al onze families en vrienden hier zijn. Ik weet gewoon niet hoe ik me nu moet voelen.”