Vera Pauw krijgt bijval van oud-speelster: ‘Het is belachelijk’

Pauw zou zich volgens een deze week verschenen rapport over misstanden in de Amerikaanse vrouwen voetbalcompetitie in haar tijd bij Houston Dash schuldig heb gemaakt aan weight shaming. Iets wat door haar zelf ten stelligste wordt ontkend en nu ook door een voormalig speelster van de club dus wordt weerlegd. ,,De beschuldigingen aan het adres van Vera zijn belachelijk”, stelt de Zuid-Afrikaanse recordinternational Van Wyk onomwonden. ,,Vera is een van de beste vrouwencoaches van de wereld op dit moment en ik ben trots dat ik met haar heb samengewerkt.”

Janine van Wyk in het shirt van Houston Dash. Ⓒ ANP/HH

Van Wyk, die ook bij de nationale ploeg met Pauw samenwerkte, roemt de professionaliteit van de Nederlandse. ,,Die gaat gepaard met een hoge standaard en hoge eisen. Het is altijd Vera’s intentie om het beste uit een individu te halen, zodat het team daar beter van wordt. Bepaalde speelsters hebben dit misschien verward met een bepaald soort misbruik, omdat zij in een eerder stadium door andere trainers misschien niet genoeg zijn uitgedaagd om het maximale uit zichzelf te halen.”

Pauw, die in 2018 aan het roer stond bij Houston Dash, wordt er in het rapport van verdacht speelsters te hebben aangespoord om minder te eten, zodat zij zouden afvallen. ,,Maar die verklaringen berusten niet op de waarheid”, aldus Van Wyk. ,,Ik herinner me juist dat Vera ons als spelers altijd aanmoedigde om meer te eten voor een wedstrijd, zodat we meer brandstof aan boord hadden. Direct na trainingen zorgde ze er ook steevast voor dat we een proteïne-shake dronken, om onze tank weer bij te vullen, zodat we er de volgende dag weer tegenaan konden.”

Vera Pauw is momenteel bondscoach van Ierland. Ⓒ ANP/HH

De verklaringen van Van Wyk komen overeen met het statement van Pauw, die in gesprek met De Telegraaf al zei dat het welzijn van haar speelsters gedurende haar carrière haar grootste zorg is geweest. ,,Voeding is een enorm belangrijk aspect binnen het professionele voetbal en mijn advies aan speelsters is altijd geweest om goed op zichzelf, hun voeding en hun gezondheid te letten. Net als dat ze altijd advies moesten inwinnen bij experts. De enige discussie over voeding was dat speelsters voor en na wedstrijden meer moesten eten. Om fit te zijn en goed te herstellen. Ik heb daar een keer een opmerking over gemaakt, omdat de medische staf niet aanwezig was, maar dat had ik toen van tevoren met hen besproken.”