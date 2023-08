Ereleden Ajax opteren voor Ernst Boekhorst als nieuwe bestuursraadvoorzitter

De huidige teammanager van de Oranje-hockeymannen is geen onbekende voor Ajax. In zijn rol als manager Brand, Sponsoring & Foundations bij ABN Amro was hij verantwoordelijk voor de sponsoring van eerst de jeugdopleiding van Ajax en later van de vrouwentak.

De vereniging Ajax, die 73 procent van de aandelen van de NV Ajax vertegenwoordigt, is sinds mei 2023 op zoek naar nieuwe bestuursraadsleden, omdat voorzitter Frank Eijken en de andere leden wegens ’onvrede over het functioneren van de bestuursraad en een gebrek aan draagvlak’ aftraden. De beslissing de raad van commissarissen een riante vergoeding te geven, leidde tot een opstand onder de leden.

Twintig namen

Naast de naam van eerste keus Boekhorst hebben de ereleden inmiddels ook een lijst met circa twintig namen voor de invulling van de overige zes posities in de bestuursraad.

Samen met de beoogd voorzitter zal daar een keuze uit worden gemaakt.