Vandaag in 1978: PSV vroegste kampioen ooit

Vandaag, 8 april 1978: PSV wordt de vroegste landskampioen ooit

Groot feest aan de Frederiklaan, want door een 3-1 zege op FC Twente wordt PSV landskampioen. De supporters bestormen het veld en hossen en dansen met de spelers. Het is niet alleen (qua datum) de vroegste landstitel in de historie van de Eredivisie, maar PSV gaat ook de boeken in als de eerste ongeslagen kampioen.

Na de festiviteiten zal het door Kees Rijvers getrainde team in de resterende drie speelronden nog wel verliezen van Haarlem en Ajax. Tegen FC Twente verzorgen Jan Poortvliet met twee goals en Gerrie Deijkers de productie voor PSV, dat in doelman Jan van Beveren, de gebroeders Van de Kerkhof en Willy van der Kuijlen belangrijke steunpilaren heeft.

De derde landstitel in vier jaar tijd wordt een maand later gevolgd door de UEFA Cup-winst, maar daarna breken magere jaren aan voor het Eindhovense voetbalbolwerk. Pas in 1986 wordt PSV weer landskampioen.