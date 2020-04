Bryan Linssen straks miljonair in China?

Nu de Nederlandse competitie is afgelopen en de transfervrije spelers beschikbaar zijn voor een transfer, hebben Chinese clubs zich direct op de Nederlandse markt gestort.

Naast Linssen en Matavz kan ook Mark Diemers van Fortuna Sittard naar Azië voor een veelvoud van zijn huidige salaris.

Ziet Vitesse het gouden duo vertrekken? Ⓒ ANP

Linssen had al niet over belangstelling te klagen. In Nederland heeft onder meer Feyenoord zich gemeld, zonder dat daarbij een aanbieding is gedaan. Mocht Linssen voor een langer verblijf in de Eredivisie kiezen, dan zal dat puur op sportieve gronden zijn. In China kan hij een netto-salaris opstrijken dat alleen Ajax aan zijn beste spelers uitkeert.

De Chinese competitie gaat waarschijnlijk in juni weer van start. Clubs zijn vorige week met de voorbereiding begonnen. Zo is ook voormalig Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst aan de slag gegaan bij zijn club Guanghzou R&F.

Omdat in China de start van de competitie steeds is uitgesteld, heeft de Chinese voetbalbond ook de transferdeadline een eind opgeschoven. Alle clubs kunnen nog geruime tijd spelers aantrekken. Daarbij wordt vooral gekeken naar competities die nu abrupt achter elkaar worden beëindigd.

Linssen en Matavz, allebei in de herfst van hun carrière, hebben nog geen akkoord bereikt, maar de belangstelling vanuit China is concreet. Voor de eerste zal het een moeilijke afweging worden als Feyenoord hem ook een officieel aanbod doet.