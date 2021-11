Roeibond stelt succestrainer Eelco Meenhorst aan als hoofdcoach van mannen én vrouwen

,,Eelco heeft de afgelopen vijf jaar aangetoond een interdisciplinair team te kunnen leiden naar uitstekende resultaten”, reageert Hessel Evertse, technisch directeur van de KNRB. ,,Het is nu zaak onze succesformule en de ervaringen van het proces beschikbaar te maken naar de gehele nationale selectie, atleten en staf. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij dat kan.”

Onder Meenhorst onderging het na de Spelen van Rio (2016) ter ziele gegane scullroeien (roeien met twee riemen, red.), een daverende gedaanteverwisseling. De dubbelvier kreeg de prioriteitsstatus en groeide uit tot de meest succesvolle boot van het internationale roeiveld. Met Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma, Tone Wieten en Koen Metsemakers als bemanning pakte de alom gevreesde oranje-torpedo goud op het EK, WK en de Spelen.

EIGEN VISIE

Met dank aan Meenhorst, die van de roeibond de ruimte kreeg om zijn eigen visie op de scullselectie los te laten. Met een andere manier van trainen dacht de ambitieuze coach en oud-judoka serieus progressie te kunnen boeken. De hele aanpak veranderde. Mark Emke mocht dan wel de hoofdcoach zijn van de mannen, de scullgroep werd steeds meer een selectie binnen een selectie, met eigen wetten en trainingsmethodieken. De scullroeiers overtroffen de boordroeiers, met de olympische medailleoogst in Japan als grootste bewijs.

De mannen dubbelvier zorgde in Tokio voor het enige roeigoud voor Nederland. Ⓒ ANP/HH

Nadat Emke, tevens coach van de in Tokio tegenvallende Holland Acht, begin oktober door de roeibond op straat werd gezet, werd de weg vrijgemaakt voor Meenhorst, die ook de vrouwenselectie onder zijn hoede gaat nemen. Dat betekent tevens het einde van Josy Verdonkschot als hoofdcoach van de vrouwen. Of er onder Meenhorst nog een nieuwe rol voor de 65-jarige coach zal zijn weggelegd, is de vraag. Aangekondigde gesprekken moeten daarover op korte termijn duidelijkheid verschaffen.

JUISTE PRIKKEL

Meenhorst zegt trots te zijn op zijn promotie. ,,De kans die ik nu krijg en de ruimte die wordt geboden, is natuurlijk uniek en grijp ik met beide handen aan. Ik vind het echt heel leuk. Het was voor mijzelf ook nodig. Je moet af en toe een nieuwe uitdaging hebben om geprikkeld te zijn en het beste uit jezelf te halen. Dit is precies de prikkel die ik ook nodig heb.”

De coach werkte bij de KNRB tot nu met een jaarcontract, maar heeft zich tot Parijs 2024 aan de bond gecommitteerd. ,,Ook omdat ik de tijd nodig heb om het team opnieuw op te bouwen. Kijken waar we nu staan en van daaruit weer iets goeds neerzetten. En als het allemaal heel goed loopt, dan ga ik natuurlijk door. Want dat is mijn grote ambitie: om hier iets op te bouwen dat structureel succes oplevert.”