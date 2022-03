Max Verstappen kan leven met tweede plek: ’Goede start van nieuw tijdperk’

De regerend wereldkampioen was net iets sneller dan Carlos Sainz, maar diens Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc pakte pole position. „Het ging een beetje op en neer”, aldus Verstappen. „In de laatste sessie was het lastig om de balans goed voor elkaar te krijgen. Verder was het niet fantastisch, maar ook niet al te slecht. Anders sta je geen tweede. Ik denk dat dit een goede start is van een nieuw tijdperk.”

Verstappens longrun op vrijdag, de racesimulatie, zag er goed uit. Hij lijkt dus nog goede kans te maken op de zege zondag. „We hebben een goede auto. En ook een goede raceauto, wat uiteindelijk het belangrijkste is. Je moet zeker hier zorgen dat de auto goed is voor de race, want de banden hebben het hier zwaar. Het was een mooi gevecht met Charles en Carlos. Ferrari heeft het goed gedaan gedurende de winter.”

Leclerc was uiteraard dolblij, en ook verrast, met die snelste tijd. „We dachten dat Red Bull sneller zou zijn”, aldus de Monegask. „Dit voelt erg goed. De laatste twee jaar zijn heel moeilijk geweest voor het team. De nieuwe regels waren een kans om weer terug vooraan te komen. Ik was niet heel blij met mijn manier van rijden, maar wist die laatste ronde er toch uit te persen.”