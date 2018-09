Grote problemen doorgang Dakar-rally

De achtste etappe was al – net als de drie daarvoor – aangepast wegens de gevolgen van zware regenval boven Bolivia. Nu is de karavaan op een nog veel groter probleem gestuit.

De route van de zuidelijke Boliviaanse grens naar Salta in Argentinië is geblokkeerd door een combinatie van overstromingen, modderverschuiving en een lawine van stenen. Zowel de deelnemers als de assisterende teamvoertuigen zouden via die weg bij het volgende bivak moeten komen.

Oplossing

De organisatie ASO geeft aan met lokale hulpdiensten naar een oplossing te zoeken. Enkele teams staan nu bij de plaats Tilcara in Argentinië, 200 kilometer van Salta af, waar mogelijk een noodbivak wordt opgezet.

Saillant detail is het feit dat de teamvoertuigen tijdens de Dakar-rally van 2016 om precies dezelfde reden niet op tijd in het bivak van Salta konden zijn.