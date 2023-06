Sterke Griekspoor door kwartfinaleplek in Rosmalen nummer 1 van Nederland

Dinsdag had Griekspoor nog de nodige moeite gehad met de Zweed Mikael Ymer, die pas in de derde set het hoofd moest buigen. Nu ging het aanmerkelijk makkelijker. Al tijdens de eerste opslag van Popyrin brak Griekspoor zijn tegenstander, waarna hij de eerste set solide uitspeelde.

In de tweede set was er andermaal een break - op love zelfs - bij de eerste opslagbeurt van Popyrin en vervolgens was het hetzelfde liedje. Het enige verschil was dat Griekspoor tegen het einde van de tweede set nog een break afdwong tegen de nummer 90 van de ATP-ranking. Zodoende gaf Griekspoor tijdens de hele wedstrijd geen een breakpoint weg en benutte hij zelf alle drie zijn kansen.

„Ik speel erg goed en heb niets weggegeven op mijn eigen service”, zei Griekspoor na afloop. „Ik ben erg blij met mijn optreden, binnen een uur. Ondanks dat we al om 11.00 uur in de ochtend speelden, zat het goed vol. Ik heb weer genoten van de sfeer. Ik hou ervan om in eigen huis te spelen en kijk uit naar vrijdag.”

Voorbij Van de Zandschulp

Een mooie bijkomstigheid voor hem is dat hij op de nieuwe wereldranglijst Botic van de Zandschulp aflost als beste tennisser van Nederland.

De 26 jaar oude Griekspoor bezet op de virtuele ranglijst de 37e plaats, terwijl de één jaar oudere Van de Zandschulp voorlopig drie plekken lager staat. Van de Zandschulp verliest maandag zijn punten van het grastoernooi van Queen's, waar hij vorig jaar de halve finales haalde. Van de Zandschulp meldde vanwege de naweeën van een ’ei’ op zijn voet zich af voor het grastoernooi in eigen land.

Djere of De Minaur

In de volgende ronde treft Griekspoor de winnaar van de partij Laslo Djere en de als vierde geplaatste Alex de Minaur. Griekspoor is als zesde geplaatst.

De 26-jarige Griekspoor doet voor de derde keer mee aan het toernooi in Rosmalen. In 2017 verloor hij bij zijn debuut van Vasek Pospisil en vorig jaar was Félix Auger-Aliassime hem in de tweede ronde de baas.

Geen dubbelsucces met Haase

Griekspoor en Robin Haase zijn er niet in geslaagd de halve finales in het dubbelspel van het toernooi van Rosmalen te bereiken. Het Nederlandse duo verloor met 6-3 6-4 van Gonzalo Escobar uit Ecuador en de Kazach Oleksandr Nedovjesov.

Haase en Griekspoor, die eerder op de dag doordrong tot de kwartfinales van het enkelspel, leverden op 2-1 hun service in. Escobar en Nedovjesov haalden vervolgens eenvoudig de eerste set binnen.

Ook in de tweede set hadden de Ecuadoriaan en de Kazach genoeg aan een enkele break, op 3-3. Escobar en Nedovjesov treffen in de halve finales de Australiërs Alex De Minaur en Jordan Thompson.