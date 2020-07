Herbeleef kwalificatie GP Steiermark: Hamilton op pole, Verstappen op 2

Max Verstappen stuurt zijn bolide over een natte Red Bull Ring. Ⓒ AFP

De coureurs vonden zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Steiermark de nodige hinder van de regenachtige weersomstandigheden. De sessie begon mede daardoor zo’n driekwartier later. Max Verstappen klokte uiteindelijk de tweede tijd. Lewis Hamilton pakte de pole position. Onze verslaggever Erik van Haren is in Spielberg en verzorgde de belangrijkste updates. Herbeleef hieronder de kwalificatie.