Live Formule 1: het regent in Oostenrijk, gaat kwalificatie door?

Max Verstappen in actie op de Red Bull Ring. Ⓒ AFP

Het is nog onduidelijk of de kwalificatie voor de Grand Prix van Steiermark definitief doorgaat. Het regent namelijk weer in Oostenrijk. De start van Q1 is in elk geval uitgesteld. Onze verslaggever Erik van Haren is in Spielberg ter plekke en verzorgt de belangrijkste updates. Volg hieronder live de ontwikkelingen.