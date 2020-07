Live Formule 1: wat kan Max Verstappen in kwalificatie uitrichten?

Max Verstappen stuurt zijn bolide over een natte Red Bull Ring. Ⓒ AFP

De kwalificatie voor de Grand Prix van Steiermark is vanwege hevige regenval met enige vertraging begonnen. De coureurs doken met hun bolides pas rond 15.45 uur de Red Bull Ring op. Wat kan Max Verstappen in Spielberg uitrichten? Onze verslaggever Erik van Haren is ter plekke en verzorgt de belangrijkste updates. Volg hieronder live de ontwikkelingen.