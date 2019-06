Froome reageert na ’horrorcrash’: ’Het is een zware tijd’

Froome liep bij een val tijdens de verkenning van het tijdritparcours tal van breuken op en is de rest van het seizoen uitgeschakeld. Hij was in voorbereiding op de Tour de France die hij voor de vijfde keer hoopte te winnen.

„Ik weet hoe veel geluk ik heb gehad dat ik hier nu lig en hoe zeer ik de medici hier en de medische staf in de race dankbaar moet zijn”, liet Froome (34) op de website van zijn ploeg Ineos weten.

„Hoewel dit een enorme tegenvaller is, richt ik me op de toekomst. Er wacht een lange revalidatie. Die begint nu en ik ben volledig gefocust op een terugkeer op mijn allerbeste niveau. Het is een zware tijd, maar ik heb veel moed geput uit de steun die ik de afgelopen dagen heb mogen ontvangen. Zoveel medeleven had ik nooit verwacht.”

