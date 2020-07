Basaksehir kwam na een 3-1 achterstand toch weer op gelijke hoogte door een treffer van Elia in de 77e minuut. Een kleine 10 minuten later kwam Konyaspor toch weer op voorsprong via een treffer van Nejc Skubic.

Ook Trabzonspor, de naaste belager van Basaksehir in de strijd om de Turkse titel, ging onderuit tegen Denizlispor: 2-1.

Elia & co staan met nog twee duels voor de boeg vier punten voor op Trabzonspor en kan zaterdag tegen Kayserispor landskampioen worden.