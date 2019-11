’Lewis naar Ferrari zou ik mee kunnen leven’

De onderhandelingen tussen Mercedes en de Brit over een nieuw contract na 2020 kunnen nu echt van start gaan. De zesvoudig wereldkampioen en Mercedes hebben al laten doorschemeren dat ze graag met elkaar willen verdergaan.

In de Formule 1 kunnen de dingen echter snel veranderen en het is bijvoorbeeld ook niet ondenkbaar dat Hamilton op zijn leeftijd beslist om nog één keer met een ander team een gooi naar de wereldtitel te doen. In die context wordt hij wel eens gekoppeld aan Ferrari en Wolff vindt dat ook niet abnormaal.

Dromen van Ferrari

„Het is normaal dat rijders altijd dromen van Ferrari, het belangrijkste merk in de Formule 1”, aldus Wolff tegenover Sky Italia. „Rood is de kleur van de zon in de Formule 1.” Op de vraag of Hamilton op zoek moet gaan naar die zon, antwoordt Wolff: „Dat moet hij niet, hij moet winnen.”

Wolff vervolgt: „Hij moet bij een team zijn en bij mensen die graag werken. Zijn gevoel en hart liggen zeker bij Mercedes op dit moment.”

Prioriteit

Hij houdt er rekening mee dat áls Hamilton ooit nog voor Ferrari wil racen, dat hij daar dan in 2021 ongetwijfeld werk zal van maken en hij zal hem ook niets in de weg leggen als dat zo is.

„We hopen dat we de twee meest competitieve coureurs in de Formule 1 hebben. En hij is onze prioriteit vandaag. Maar als hij een kijkje op de markt wil nemen, moeten we dat ook doen. En er zijn anderen die ik leuk vind”, onthulde de motorsportbaas van Mercedes. Een van die ’anderen’ is Max Verstappen, die zeker op ’het lijstje’ van Wolff staat.